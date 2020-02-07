أخبار عاجلة

ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
مطبخ هالة الحلقة الكاملة 9 فبراير 2020 -
واعمللهم بنفسك أحلى (( اندومي)) خطوة بخطوة مع الشيف #هالة_فهمي .. حلو وصحي أكتر من الجاهز 1000 مرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

إنستاجرام تطلق ميزة جديدة تتمحور حول المتابعين

Google+ Print
إنستاجرام تطلق ميزة جديدة تتمحور حول المتابعين إنستاجرام تطلق ميزة جديدة تتمحور حول المتابعين

قالت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الخميس: إنها أضافت ميزة تتيح للمستخدمين تصنيف المتابعين إلى صنفين، وهم المتابعون الأكثر ظهورًا في الصفحة الرئيسية، والمتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلًا.

وأوضحت إنستاجرام أنه يمكن للمستخدمين مع الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة، أو الإشعارات، أو كتم الحسابات غير المرغوبة.

وقالت الشركة – المملوكة لشركة فيسبوك: “يركز إنستاجرام في الواقع على تقريبك من الناس والأشياء التي تهمك – ولكننا نعرف أن اهتماماتك وعلاقاتك قد تتطور مع الوقت”. وأضافت: “سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووسًا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستاجرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويُعتقد أن هذه الميزة مفيدة إلى حد كبير إن كان المستخدم يسعى إلى تقليل عدد المتابعين، وإدارة تجربة التمرير في إنستاجرام. وكانت الشركة قد أضافت حديثًا أيضًا القدرة على فرز قائمة المتابعين من الأقدم إلى الأحدث، وذلك بغية تسهيل معرفة الأشخاص الذين بُدِئَت متابعتهم في بداية الاشتراك بالخدمة، ولم يعد هناك تواصل حقيقي. ومن خلال تمكين المستخدمين من معرفة الحسابات التي لا يتفاعلون معها، فإنه يسهل عليهم إلغاء المتابعة لتقليل عدد المنشورات التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة للمستخدمين اعتبارًا من اليوم، وقد تتأخر في الوصول إلى مستخدمي هواتف أندرويد.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك 

LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك 

أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار

أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار

هاتف iPhone SE 2 أو iPhone 9 يأتي بسعر 399 دولارًا

هاتف iPhone SE 2 أو iPhone 9 يأتي بسعر 399 دولارًا

HDD قد تتفوق على SSD من حيث السعة مع 80 تيرابايت

HDD قد تتفوق على SSD من حيث السعة مع 80 تيرابايت