إلزام الشركات العراقية بعدم قبول أي شهادة منشأ غير صادرة عن غرفة تجارة العقبة

جى بي سي نيوز :- قال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري، إن الحكومة العراقية أصدرت قراراً ألزمت فيه الشركات العراقية المرخصة في العراق بعدم قبول أي شهادة منشأ قادمة عن طريق ميناء العقبة إلا إذا كانت صادرة عن غرفة تجارة العقبة ، وفق بترا .

وأضاف المصري، اليوم الأربعاء، أن القرار ينص على عدم قبول أي شهادة منشأ صادرة من أي مكان في المملكة أو خارجها إلا من غرفة تجارة العقبة، مبيناً أن القرار تم تطبيقه فعلياً منذ أيام، حيث أصبحت تحتجز الشاحنات التي لم تلتزم بالقرار في طريبيل، وخاصة الشاحنات التي تنقل السيارات الجديدة والمستعملة.