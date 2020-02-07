مصدر : لا أردنيين على متن طائرة انشطرت في إسطنبول

جى بي سي نيوز :- قال مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود أردنيين على متن طائرة انشطرت إلى 3 أجزاء واشتعلت فيها النيران بعدما خرجت عن المدرج، إثر هبوطها في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول.

وأضاف المصدر أنّ وزارة الخارجية من خلال السفارة الأردنية في أنقرة تتابع مع السلطات التركية، وفق المملكة .

وأكدت السلطات التركية عدم مقتل أي من الركاب الـ177 شخصا الذين كانوا يستقلون الطائرة، لكن الحادث تسبب بإصابة 120 شخصا نقلوا إلى مستشفيات.

وكانت الطائرة آتية من إزمير في غرب تركيا، ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.