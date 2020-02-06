الأردني الرحامنة الأول بين خريجي كلية زايد العسكرية

جي بي سي نيوز :- كرم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخريج الأردني يحيى عبد الرزاق الرحامنة الحائز على المركز الأول في المجموع العام من الدول الشقيقة والصديقة بين خريجي كلية زايد العسكرية للضباط.

واكد السفير الأردني في أبوظبي جمعة العبادي، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء على هامش تخريج دورة المرشحين الضباط الـ 44 بمقر الكلية بمدينة العين الإماراتية، عمق علاقات التعاون القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وبخاصة الأكاديمية والعسكرية ، وفق بترا .

والتقى العبادي يرافقه الملحق العسكري بالسفارة العقيد الركن حسين أبو السمن، مع الخريج الرحامنة، معربين له عن التمنيات بمواصلة النجاح بمسيرته العملية، في خدمة الوطن الغالي تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني .

وقدم السفير والملحق العسكري، للخريج وذويه التهاني والتبريكات، كما تلقيا التهاني من كبار المسؤولين العسكريين بدولة الإمارات الذين شهدوا تخريج الطلبة، وأشادوا بالمستوى المتميز للمنتسبين الأردنيين بمختلف الدورات العسكرية.