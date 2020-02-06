جوجل تطلق تحديثًا كبيرًا لخرائطها احتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاقها

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق تحديث كبير لخدمة الخرائط التابعة لها، وذلك احتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاق الخدمة التي تمكنت خلال السنوات الماضية من تغيير مفهوم الملاحة لدى كثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “في 2005، بدأنا رحلة رسم خريطة للعالم. ومنذئذ غيرنا النظرة إلى ما يمكن للخرائط فعله: من مساعدتك على تسهيل الملاحة من النقطة أ إلى ب، إلى مساعدتك على استكشاف وإنجاز الشؤون في العالم”. وأضافت: “مع أكثر من مليار مستخدم يستعينون بخرائط جوجل لرؤية واستكشاف العالم، إننا نحتفل بميلادنا الخامس عشر مع مظهر جديد، وتحديثات على المنتج مبنية على تعليقاتكم”.

وقالت جوجل: إنه اعتبارًا من اليوم ستحصل على خرائط جوجل على مظهر جديد للأيقونة، وللتطبيق على نظامي أندرويد وآي أو إس، كما سيحصل التطبيق على 5 تبويبات تظهر أسفل الشاشة، وهي: (استكشاف) Explore، و(التنقل) Commute، و(المحفوظات) Saved، و(ساهم) Contribute، و(التحديثات) Updates.

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ويتيح تبويب (ساهم) الجديد للمستخدمين إضافة المعلومات إلى الخرائط، أما تبويب (المحفوظات) فهي يسمح بالوصول إلى المواقع المحفوظة في الخرائط لتسهيل الوصول إليها. ويزود تبويب (التحديثات) بالمواضيع الأكثر تداولًا على خرائط جوجل في الموقع الجغرافي. واحتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاق خرائط جوجل، فإنها أضافت أيقونة سيارة ذات طابع احتفالي، وهي ستكون متاحة في الخرائط لبعض الوقت.

وأضافت جوجل عددًا من مزايا التنقل الجديدة، بما في ذلك رؤى جديدة عن حركة المرور على المسار الذي يعتزم المستخدم سلوكه، وهي تأتي لتضاف إلى مزايا التنبؤ بحالة الطريق التي أُضيفت العام الماضي. ومن المزايا الجديدة: إظهار خطوط النقل العام التي توفر دعمًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم النساء الذي يُظهر وسائل النقل التي توفر أقسامًا خاصة بالنساء، بالإضافة التي تُظهر للمستخدم وسائل النقل التي توفر حماية أمنية.

ويمكن تنزيل النسخة الأحدث من تطبيق خرائط جوجل لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، ولنظام آي أو إس من متجر آب ستور.