أخبار عاجلة

الشرطة تنشر فيديو لتحركات منفذ عملية الطعن في لندن قبل دقائق من ارتكاب الجريمة -
في مواجهة الجليد -
صراع سياسي بين ترامب والديمقراطيين -
"سيد مشاغب" يوحد ألتراس الزمالك والأهلي والترجي والوداد البيضاوي -
وصول فريقي الأهلي وبيراميدز لستاد الدفاع الجوي قبل المباراة -
سجال جزائري تونسي بسبب 150 مليون دولار -
بدلة فضاء "الشيطان الأعظم" تتحول إلى بدلة إيران الفضائية! -
اليوم - الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج -
ما حقيقة انفصال رياض محرز عن زوجته ومواعدته ابنة لاعب سابق؟ -
ترامب بريء و"باق إلى الأبد"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

تقرير يكشف عن السعر المقرر لهواتف Galaxy S20 المرتقبة

Google+ Print

كشف تقرير من كوريا الجنوبية عن موعد فتح باب الطلب المسبق على هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 المرتقب، كما كشف عن الهواتف.

ويُنتظر أن تعلن الشركة الكورية عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) الرائدة في 11 شباط/ فبراير الجاري، والآن كشف تقرير أن باب الطلب المسبق على الهواتف في كوريا سيُفتح في 14 شباط/ فبراير الجاري.

وكشف التقرير أن هاتف (جالاكسي إس20) سيتوفر بسعر يبدأ من نحو 1,000 دولار أمريكي في السوق الكوري، أما الهاتف الأعلى مواصفات (جالاكسي إس20 ألترا) فسيتوفر بسعر يبدأ من 1,350 دولارًا أمريكيًا، وستوفر هاتف (جالاكسي إس20 بلس) بسعر يعادل نحو 1,137 دولارًا أمريكيًا.

وعلى نحو يتماشى مع تقرير سابق، فإن شركة سامسونج تعتزم البدء في طرح الهاتف في الأسواق اعتبارًا من 6 آذار/ مارس المقبل.

تقرير يكشف عن السعر المقرر لهواتف Galaxy S20 المرتقبة

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

الأخبار - وزارة المالية اللبنانية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة

الأخبار - وزارة المالية اللبنانية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد