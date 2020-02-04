كيف يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية على هاتفك لحماية بياناتك؟

بمجرد الانتهاء من تثبيت تطبيق جديد على هاتفك، والبدء في استخدامه ستنهال عليك الكثير من الأذونات التي تطلب الوصول إلى بياناتك الخاصة مثل: موقعك، وجهات الاتصال، والصور، والمزيد، لكن هل يحتاج التطبيق الوصول إلى هذه البيانات فعلًا لكي يعمل بشكل صحيح؟

يجب أن تكون حذرًا عند منح الأذونات لأي تطبيق على هاتفك، حيث إن الكثير من الخبراء يؤكدون أن التطبيقات تستخدم هذه الأذونات لاستغلال بيانات المستخدمين بطريقة شرعية، فعلى سبيل المثال: إذا منحت إذنًا للتطبيق بالوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، أو بيانات الموقع، أو الصور أو أي شيء آخر، فيجب عليك أن تفترض أنه قد يستخدم هذه البيانات بطريقة أو بأخرى.

فيما يلي طريقتان للتحقق من إعدادات الخصوصية على هاتفك لحماية بياناتك:

1- استخدام قسم الخصوصية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات على هاتفك، وابحث عن خيار الخصوصية وبمجرد الضغط عليه ستجد قائمة بالميزات والمعلومات الموجودة على هاتفك والتي يجب على التطبيقات أن تطلب إذنك للوصول إليها. تتضمن القائمة أشياء مثل: جهات الاتصال، والتقويم، والموقع، والكاميرا، والميكروفون.

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افتح إحدى الفئات – مثل الصور – لرؤية قائمة التطبيقات التي يمكنها الوصول إليها، إذا كان زر التبديل المجاور لكل تطبيق في وضع التشغيل، فهذا يعني أن بإمكانه الوصول إليها، وهنا يمكنك ضبطه على وضع الإيقاف.

سيستغرق منك الأمر بضع دقائق لتصفح قائمة التطبيقات لكل فئة، وإتاحة الوصول فقط إلى التطبيقات التي تريدها. ولكن ضع في اعتبارك أنه عندما تقوم بتشغيل تطبيق ما بعد إلغاء أذوناته، قد تظهر لك مطالبة بمنحه الأذونات مرة أخرى. لذلك لا تنقر على أي طلب دون قراءته.

2- ضبط إعدادات تطبيقات محددة:

إذا كان لديك الكثير من التطبيقات على هاتفك فإن الطريقة الأولى لمراجعة الأذونات في كل فئة قد تستغرق الكثير من الوقت، لذلك يمكنك التحقق من الإعدادات الفردية للتطبيقات التي تستخدمها باستمرار، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا؛ على هواتف أندرويد:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على جهازك.

اضغط على خيار (إدارة التطبيق) App Management، حيث ستجد قائمة بكل التطبيقات المُثبتة على هاتفك.

اضغط على التطبيق الذي تريد ضبط إعداداته؛ ثم اضغط على خيار (الأذونات) permissions، حيث ستجد كل الأذونات التي وافقت عليها للتطبيق ومن هنا يمكنك ضبطها.

ثانيًا؛ على هواتف آيفون:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على هاتفك.

ومن خلال قسم التطبيقات اضغط على التطبيق الذي تريد ضبط الأذوناتله، فعلى سبيل المثال: إذا كنت لا ترغب أن يتتبع تطبيق فيسبوك موقعك، قم بمراجعة الأذونات التي منحتها إياه لضبطها.

بغض النظر عن كيفية التحكم في التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بياناتك الشخصية على هاتفك؛ فمن الجيد أن تكون معتادًا على إجراء تدقيق روتيني ربما مرة واحدة في الشهر. حيث لا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للتحقق من التطبيقات التي تستخدمها باستمرار؛ لحماية بياناتك.