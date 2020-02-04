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اتحاد الكرة يقوم بمخاطبة ستاد القاهرة لاستضافة مباراة مصر وتوجو

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اتحاد الكرة يقوم بمخاطبة ستاد القاهرة لاستضافة مباراة مصر وتوجو اتحاد الكرة يقوم بمخاطبة ستاد القاهرة لاستضافة مباراة مصر وتوجو

اتحاد الكرة يقوم بتجهيز خطاب لكي يرسله إلى الجهات الأمنية وستاد القاهرة لكي يستضيف مباراة منتخب الأول أمام توجو الذي سوف يتم لعبها في شهر مارس القادم في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، وذلك بناء على طلب المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري، واتحاد الكرة يريد إقامة هذه المباراة على القاهرة قبل إغلاقه خصوصا بعد تصريحات رئيس هيئة استاد القاهرة اللواء علي درويش الذي قال إن الملعب سوف يتم إغلاقه للصيانة في بداية شهر أبريل القادم لزرع البذور الصيفية ولمدة 3 شهور على حسب المتفق عليه مع الشركة المسؤولة عن أرضية الملعب.

رد رئيس هيئة استاد القاهرة على طلب اتحاد الكرة

قال رئيس هيئة استاد القاهرة في تصريحات تليفزيونية الآتي

(سنخاطب اتحاد الكرة لترتيب مواعيد ري الملعب”، مضيفاً “لكن بداية من شهر أبريل المقبل سنغلق الملعب حتى نهاية الموسم من أجل زرع البذور الصيفية للأرضية، وهذا ليس إغلاق لكن صيانة طبقا للعقد المُبرم مع الشركة المسؤولة عن أرضية الملعب).

وقد استقر المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري على يوم 26 من شهر مارس القادم موعد مباراة الفراعنة أمام توجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، وذلك على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالموعد خلال الساعات القادمة،، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلب حسم الموعد قبل 7 فبراير الجاري.

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