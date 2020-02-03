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لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يرد على كل من هاجم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
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الخميس 06 فبراير 2020 05:44 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح نص قانون العقوبات الخاص بالممتنعين عن النفقة للمُطلّقة
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الخميس 06 فبراير 2020 05:44 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يشيد بجهود الدولة في الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج
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الخميس 06 فبراير 2020 05:44 مساءً
8 الصبح - د. محمد هاني: استخدام المصريين لمواقع السوشيال ميديا استخدام سلبي
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الخميس 06 فبراير 2020 05:44 مساءً
موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020
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الخميس 06 فبراير 2020 05:33 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار
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الخميس 06 فبراير 2020 05:30 مساءً
8 الصبح - عمر عماد: دورة الأولمبياد الخاص كانت قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية
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الخميس 06 فبراير 2020 05:30 مساءً
أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
كوميديا بين أحمد شوبير وحازم إمام وعماد متعب بسبب "مصفف الشعر"
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
عماد متعب يتحدث عن بيان اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها
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الخميس 06 فبراير 2020 05:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
لقاء النجم حسن شاكوش في واحد من الناس ونجاح عمرو الليثي في كشف الجانب الاخر لشاكوش
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 03 فبراير 2020 01:22 صباحاً
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