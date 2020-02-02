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موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020 -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار -
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أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب -
كوميديا بين أحمد شوبير وحازم إمام وعماد متعب بسبب "مصفف الشعر" -
عماد متعب يتحدث عن بيان اتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها -
تعليق "عماد متعب" علي تشكيل فريقي المصري وطنطا لمباراتهم معا -
إيرادات "نيويورك تايمز" تتجاوز التوقعات بدعم الاشتراكات الرقمية -
محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه القوية ويتحول لخسائر 1% -
"الإسكان" وأمانة المدينة المنورة يبحثان تسهيل إجراءات تراخيص الأراضي المجانية -
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سيف زاهر: اللي حصل قبل لقاء الأهلي والهلال السوداني هو النموذج من الإعلام المصري والسوداني

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