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وزير الخارجية المصري يعلن عن الموعد النهائي لمفاوضات سد النهضة

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وزير الخارجية المصري يعلن عن الموعد النهائي لمفاوضات سد النهضة وزير الخارجية المصري يعلن عن الموعد النهائي لمفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية سامح شكري صرح إن التوصل إلى قرار نهائي شامل لمناقشات سد النهضة سوف يكون خلال 30 يوم وذلك باعتبار أن الرئيس الأمريكي حدد هذا الموعد كتاريخ نهائي، بعده لن تكون هناك أي جولات إضافية للتفاوض، وقد أضاف وزير الخارجية سامح شكري في مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية الذي يذاع من خلال قناة MBC الفضائية في مساء يوم الجمعة (حققنا بعض التقدم في الاتفاق على مفاهيم مهمة، وتم وضع أرقام ومعايير وقواعد حاكمة، واعتماد الجانب الأمريكي لها كنصوص نهائية)، ويذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا إلى اتفاق بخصوص وضع جدول يشمل خطة ملء سد النهضة على مراحل، وقد وضعت طريقة تتضمن الإجراءات التي ذات صلة بالتعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء ملء والتشغيل.

مفاوضات سد النهضة:

قد توصل إلى اتفاق حول طريقة تشغيل سد النهضة أثناء الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات فضلا عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

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