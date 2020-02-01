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15 إحصائية مهمة عن التسويق بالفيديو على الإنترنت

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15 إحصائية مهمة عن التسويق بالفيديو على الإنترنت 15 إحصائية مهمة عن التسويق بالفيديو على الإنترنت

من الواضح أن الفيديو سيواصل التربع على عرش المحتوى الذي يُنشر على الإنترنت، وذلك بحسب إحصائيات الأعوام القليلة الماضية. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الانتشار الهائل للفيديو على الإنترنت، وأبرزها: ارتفاع سرعات الاتصال بالإنترنت، وتطور كاميرات الهواتف الذكية بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعل التسويق إستراتيجية هامة للمؤسسات بمختلف أنواعها.

سنستعرض اليوم 15 إحصائية تبرز مدى أهمية التسويق بالفيديو على الإنترنت:

1- ستة من كل عشرة أشخاص يفضلون مشاهدة الفيديو على الإنترنت بدلًا من مشاهدته على التلفاز.

2- بحلول عام 2022 سيشكل الفيديو 82% من حركة البيانات على الإنترنت، وذلك بزيادة قدرها 15 ضعفًا مقارنة بعام 2017.

3- يشاهد مستخدمو يوتيوب مليار ساعة من الفيديو يوميًا، كما تجاوز عدد مستخدمي يوتيوب 2 مليار مستخدم.

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4- يقوم المستخدمون بمشاهدة أكثر من 75% من الفيديوهات من خلال الهواتف المحمولة.

5- المنشورات التي تحتوي على في لينكدإن تحصل على مشاركات أعلى 20 مرة من المنشورات الأخرى.

6- بنهاية عام 2018 كان هناك أكثر من 75 مليون مستخدم يزورون Facebook Watch يوميًا لمشاهدة الفيديوهات.

7- بعد مشاهدة فيديو يستعرض منتج ما، فإن 64% من المشاهدين يقومون بشراء المنتج عبر الإنترنت.

8- يساعد التسويق بالفيديو في الحصول على عملاء محتملين بجودة عالية وذلك بنسبة تصل إلى 66%.

9- يبحث 50% من مستخدمي الإنترنت تقريبًا عن فيديو يشرح خصائص المنتج قبل قيامهم بالشراء.

10- في استطلاع رأي أجراه موقع wyzowl، قال 84% من المستهلكين أنهم اقتنعوا بشراء منتجات أو خدمات بعد مشاهدة فيديو من العلامة التجارية التي تبيع هذه المنتجات أو الخدمات.

11- يستطيع المستخدمين الاحتفاظ بما يقرب من 95% من مضمون الرسالة التسويقية عند استخدام التسويق بالفيديو مقارنة بـ 10% فقط عند استخدام النصوص الترويجية.

12- تضمين فيديو في (صفحة الهبوط) Landing Page الخاصة بك يساعدك على زيادة معدل التحويل بنسبة قد تصل إلى 80%.

13- يقضي المستخدمون وقتًا أطول بنسبة 88% على المواقع التي تحتوي صفحاتها على فيديو.

14- ساهم التسويق بالفيديو في إقناع  79% من المتسوقين لشراء برنامج، أو تطبيق عبر الإنترنت.

15- خلال عام 2019 وصل متوسط الوقت الذي يقضيه مستخدمو الإنترنت في مشاهدة الفيديو إلى 6.8 ساعات في الأسبوع.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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