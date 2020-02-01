الصين تزود الأردن بمعدات تساعد على تشخيص فيروس كورونا

جى بي سي نيوز :- قال الأمين العام لوزارة الصحة، حكمت أبو الفول، الجمعة، إن السلطات الصينية ستزود الأردن بمعدات تساعد على تشخيص حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ابتداء من الأحد المقبل.

وأوضح أبو الفول لقناة "المملكة"، أن وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في بكين خاطبت السلطات الصينية لتزويد الأردن بالمعدات لتشخيص فيروس كورونا، حيث إن النتائج التي تظهر على المعدات تحسم ما إذا كان الشخص مصابا أما لا.

وأضاف أن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة 213 شخصا، "يعني اتخاذ إجراءات احترازية الشديدة والتأهب لأي شيء قد يحصل بشكل طارئ في معظم الدول وخاصة التي تعاني من نقص في الكوادر الصحية".

"عندما تعلن حالة الطوارئ يعني أن هذا المرض شديد وبالتالي قد ينتقل بطرق مختلفة ... ولأن المرض انتقل من الصين إلى دول أخرى"، وفق أبو الفول.