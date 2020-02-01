الصحة : شرائح خاصة للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا

جى بي سي نيوز :- قال أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول، إن الوزارة طلبت شراء شرائح خاصة من الصين للمساعدة في سرعة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متوقعا وصولها للأردن يوم بعد غد الاحد.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، ان تسعة سياح صينيين كانوا قد قدموا للأردن في وقت سابق، خرجوا من مستشفى الوبائيات اليوم الجمعة بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس، مبينا أنهم غادروا الأردن، فيما بقي 10 حالات أخرى قيد المراقبة والمتابعة الحثيثة والدقيقة، مؤكدا عدم ثبوت أي اصابة بينها بالفيروس.

كما أكد ان الأردن لم يسجل لغاية اللحظة أي إصابة بفيروس كورونا، وأنه قادر على التعامل مع هذا النوع من الأمراض.

وأوضح ان كوادر وزارة الصحة ستكون باستقبال الطائرة القادمة من الصين فجر يوم غد السبت، وستعمل على نقل جميع الركاب لمستشفى الوبائيات في البشير وستقوم بحجزهم احترازيا لغايات المراقبة والمتابعة.

وأشار الدكتور أبو الفول إلى ان إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة 213 شخصا، يعني اتخاذ إجراءات احترازية شديدة، والاستعداد لأي شيء قد يحصل بشكل طارئ في أي دولة وبخاصة التي تعاني من نقص في الكوادر الصحية، لافتا الى ان إعلان حالة الطوارئ جاء بسبب شدة وخطورة المرض الذي ينتقل بطرق مختلفة، وانتقاله إلى دول أخرى.