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استطلاع : 43 % من الاسرائيليين يؤيدون ضم غور الاردن

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استطلاع : 43 % من الاسرائيليين يؤيدون ضم غور الاردن استطلاع : 43 % من الاسرائيليين يؤيدون ضم غور الاردن

جى بي سي نيوز   : أجرى راديو اسرائيل استطلاعا وجه فيه سؤالا للمستطلعين حول رأيهم في صفقة القرن، وفيما إذا كانت ستجلب السلام للمنطقة، وقد جاءت نتائج الاستطلاع وفق تقرير الراديو الذي رصدته المدينة نيوز  على النحو التالي:

قال غالبية المستطلعين 61% أن هذه الخطة لن تجلب السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال 10% فقط أن الخطة ستفضي إلى سلام مع الفلسطينيين، وقال البقية: لا أعرف.

ورد المستطلعون على السؤال القائل: هل تؤيد ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية لإسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية فرد 43% من المستطلعين  بالإيجاب .

المصدر : المدينة نيوز - ترجمة خاصة

 

جي بي سي نيوز

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