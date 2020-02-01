أخبار عاجلة

الصحة السعودية تؤكد عدم وجود إصابات بـ"كورونا" -
السوق السعودي يرتفع هامشياً بالمستهل.. وسط نشاط إيجابي لـ"الراجحي" -
مساء dmc - مكالمة هاتفية أجراها فريق البرنامج مع أحد وسطاء بيع الأعضاء -
مساء dmc - زراعة الأعضاء البشرية.. جدل طويل يدفع ثمنه المرضى -
دور الجهاز الفني لنادي الزمالك - تامر عبد الحميد -
تامر عبد الحميد: أطالب بتعيين مدرب أحمال للزمالك -
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين -
باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

براءة اختراع تكشف عن تصميم هاتف قابل للطي قادم من هواوي

Google+ Print
براءة اختراع تكشف عن تصميم هاتف قابل للطي قادم من هواوي براءة اختراع تكشف عن تصميم هاتف قابل للطي قادم من هواوي

قدمت شركة هواوي طلبًا إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية للحصول براءة اختراع هاتف ذكي قابل للطي، يُعتقد أنه سيكون الجيل الثاني من هاتفها الحالي (ميت إكس) Mate X.

وتكشف صفحة الطلب أن الشركة الصينية تقدمت به مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد سُجل أول أمس الأربعاء، وهو يكشف عن هاتف قابل للطي شبيه بهاتف (ميت إكس)، مع بعض الاختلاف.

ووفقًا للطلب، فإن هاتف (ميت إكس2) – الذي يُتوقع أن تطلقه شركة هواوي خلال الربع الثالث من عام 2020 – لن يختلف كثيرًا عن (ميت إكس)، خاصةً فيما يتعلق بآلية الطي الأفقية من الوسط، ولكن سيُطوى نحو الداخل بدلًا من الخارج مع الحفاظ على الشريط الجانبي الرأسي الذي سيحتوي شاشة ثانوية رفيعة وطويلة، وكاميرتين أماميتين، و4 كاميرات خلفية.

وبخلاف هاتف (ميت إكس) الحالي، فإن (ميت إكس2) سيأتي مع قلم إلكتروني يوضع داخل الشريط الجانبي، كما يبدو أنه سيأتي مع زاوية أكثر انحناءً مقارنةً بسلفه. وما عدا ذلك، فإن طلب براءة الاختراع لا يكشف عن مواصفات الهاتف. ولكن يُتوقع أن يأتي مع معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G، وبالإضافة إلى تحسين المفصل، ومواصفات الشاشة.

Mate X2

السابق 1 من 7 التالي

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
مبيعات آيفون تتراجع بسبب فيروس كورونا

مبيعات آيفون تتراجع بسبب فيروس كورونا

نظرة أولية على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip

نظرة أولية على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip

6 إعدادات يجب ضبطها على نظام ويندوز 10 لتأمينه

6 إعدادات يجب ضبطها على نظام ويندوز 10 لتأمينه

برمجيات خبيثة تستغل جوائز جرامي العالمية للانتشار

برمجيات خبيثة تستغل جوائز جرامي العالمية للانتشار