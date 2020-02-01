جدال في مجلس الأمن.. والسبب "شرايين حياة" السوريين

ومع تحذير منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك من عدم إيصال الإمدادات الطبية إلى المحتاجين، ومن تصاعد التوترات بسبب "الاستجابة الإنسانية غير الكافية"، اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة كلا من روسيا والصين بقطع شريان الحياة لملايين السوريين، وردت الصين بدورها بالقول "إن منتقديها كانوا يسيسون المساعدات".

وجاءت هذه الصدامات في الوقت الذي فرّ فيه مئات الآلاف من السوريين خلال الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية المستمر منذ أكثر من شهر في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد.

وتمكنت القوات السورية هذا الأسبوع من السيطرة على مدينة معرة النعمان، أكبر المدن الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة.

وقال لوكوك إن حوالي 20 ألف شخص في إدلب نزحوا في اليومين الأخيرين فقط، ووصف العنف في شمال غرب سوريا بأنه يبعث على الأسى.

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، لا يتمتع المستجيبون في المجال الإنساني بالقدرة على تلبية مستوى الحاجة الذي نراه.، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".