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جوجل تدعم رؤية النجوم والمجرات على تطبيق Google Earth المحمول

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أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إضافة إمكانية رؤية النجوم والمجرات في تطبيق الخرائط التابع لها (جوجل إيرث) Google Earth على الأجهزة المحمولة، ليتمكن المستخدمون من رؤية الأرض والكون حولها كما لو كانوا في الفضاء فعلًا.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “إننا في فريق (جوجل إيرث) نعي رغبة الناس في رؤية النجوم تمامًا بقدر رغبتهم في رؤية كوكب الأرض. لذا فإن تطبيق (جوجل إيرث) على الأجهزة المحمولة يوفر الآن مناظر واسعة لكوننا المرصع بالنجوم، تمامًا كما يمكن رؤيتها على الويب وبرنامج (إيرث برو) Earth Pro على أجهزة سطح المكتب”.

جوجل تدعم رؤية النجوم والمجرات على تطبيق Google Earth المحمول

وأوضحت جوجل أنه يمكن للمستخدمين التقريب لرؤية صور أوضح للنجوم، وبتدوير الأرض، يمكن رؤية صور مجرة درب التبانة التي التقطها المرصد الجنوبي الأوروبي، وتبدو الصور كما لو كانت تُرى من المسافة التي يسمح التطبيق برؤية الأرض منها، وهي نحو 50,000 كيلومتر.

وقبل إضافة صور النجوم والمجرات، كانت الكرة الأرضية تُرى في خدمة (جوجل إيرث) في فضاء أسود، لأن التركيز كان على الأرض فقط. وقالت جوجل في تدوينتها: “الواقعية مهمة بالنسبة لنا – نريد من الأشخاص الذين يستخدمون برنامج (جوجل إيرث) أن يروا كوكبنا في سياق مكاننا في الكون”. ولهذا السبب، أضافت الشركة سابقًا السحب المتحركة التي تعرض أنماط الطقس حول الأرض.

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وأشارت جوجل إلى أن الناس بكافة أصنافهم يستخدمون برنامج (جوجل إيرث)، بما في ذلك: العلماء، وعلماء البيئة، والعمال الحكوميون، وعاملو المنظمات غير الربحية، والمواطنين الذين يحبون استكشاف الكوكب بكل بساطة.

جوجل تدعم رؤية النجوم والمجرات على تطبيق Google Earth المحمول

البوابة العربية للأخبار التقنية

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