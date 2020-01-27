أخبار عاجلة

بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
لقاءات مع بعض لاعبي التنس ورأيهم في تطبيق تقنية عين الصقر -
مساء dmc - المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية في القاهرة يوضح أخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا -
مساء dmc - الكاتب عمرو عاطف يحكي قصة كتابه "مبروك جوزك حامل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

مئات من موظفي أمازون يخاطرون بوظائفهم في تظاهرات ضد سياساتها المناخية

Google+ Print
مئات من موظفي أمازون يخاطرون بوظائفهم في تظاهرات ضد سياساتها المناخية مئات من موظفي أمازون يخاطرون بوظائفهم في تظاهرات ضد سياساتها المناخية

خرج أكثر من 340 من موظفي شركة أمازون في احتجاجات ضد سياسة الشركة في الاتصالات الخارجية، الأمر الذي قد يعرضهم للطرد من العمل.

ووقع الموظفون على منشور على موقع (ميديوم) Medium نشرته يوم الأحد مجموعة المناصرة المسماة (موظفو أمازون لعدالة المناخ). وتضمن المنشور تواقيع، واقتباسات من موظفي أمازون الذي ذُكرت أسماؤهم وينتمون إلى مختلف أقسام الشركة.

ومن خلال المشاركة في المنشور، يتحدى جميع الموظفين سياسة الاتصالات الخارجية لشركة أمازون، التي تمنع الموظفين من التحدث عن أعمال الشركة دون موافقة الإدارة.

وكان الهدف من الاحتجاج إظهار الدعم لموظفتين من شركة أمازون هددتهما الشركة بالطرد من العمل بسبب انتقادهما علنًا لسياساتها المتعلقة بالمناخ. وقد حُذرت (مارين كوستا) – مصممة تجربة المستخدم، و(جيمي كوالسكي) – مهندسة تطوير البرمجيات، من أن القيام بذلك ينتهك سياسة الاتصالات الخارجية لشركة أمازون.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، ظهرت كوستا وإيميلي كننغهام – وهي مصممة تجربة مستخدم آخرى لدى الشركة، في مقطع من السناتور (بيرني ساندرز)، الذي انتقد موقف الرئيس التنفيذي (جيف بيزوس) بشأن المناخ.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقالت أمازون: إنها تشجع الموظفين على الانخراط مع فرق داخل الشركة بشأن قضايا مثل الاستدامة. وقالت الشركة أيضًا: إنه يمكن للموظفين أيضًا التعبير عن آرائهم من خلال تقديم أسئلة في اجتماعات أمازون الشاملة أو الانضمام إلى مجموعات الاهتمام الداخلية، بالإضافة إلى حضور وجبات الغداء وساعات العمل التي يعقدها المسؤولون التنفيذيون في أمازون، والتي تكون المناقشات فيها سرية.

ولم يحتج الموظفون على موقف أمازون بشأن قضايا المناخ فقط، بل قال مهندس تطوير البرمجيات (ماكس إلياسر): إنه يتعين على أمازون إغلاق شركة (رينج) Ring التابعة لها والمتخصصة في صناعة أجراس البيوت الذكية، خاصةً بعد أن واجهت الشركة – التي استحوذت عليها أمازون في شهر شباط/فبراير 2018 – على مدار العام الماضي انتقادات بسبب تعاونها مع وكالات تطبيق القانون. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أقرت (رينج) بطرد أربعة موظفين لإساءة استخدامهم لمقاطع الفيديو للعملاء.

وعارض الموظفون تعاون (خدمات أمازون السحابية) التي تتعامل مع مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية، التي تعرضت لانتقادات روتينية بسبب سوء معاملتها لطالبي اللجوء واللاجئين. وانتقد آخرون “ظروف العمل الوحشية” في مستودعات أمازون.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
فيديو جديد.. اكتشاف 16مقبرة أثرية بالمنيا جنوب مصر

فيديو جديد.. اكتشاف 16مقبرة أثرية بالمنيا جنوب مصر

فيديو مذهل لسطح الشمس كما لم نره من قبل!

فيديو مذهل لسطح الشمس كما لم نره من قبل!

وبكرة_أحلى | ملخص السعادة في كلمتين .. شوف الفيديو دا وإدعيلي هيفرق معاك جدا

وبكرة_أحلى | ملخص السعادة في كلمتين .. شوف الفيديو دا وإدعيلي هيفرق معاك جدا

هل البضائع المشحونة من الصين تنقل عدوى فيروس كورونا؟ (فيديو)

هل البضائع المشحونة من الصين تنقل عدوى فيروس كورونا؟ (فيديو)