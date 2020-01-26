الأرصاد تعلن عن حالة الطقس في مصر حتى الأربعاء

قال مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين أنه سوف تعم حالة من الاستقرار الجوي حتى يوم الأربعاء القادم، وأشار إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بداية من يوم الاثنين، ولكن هذه الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

طقس غدا

قد أضاف الدكتور محمد شاهين أن حالة الاستقرار تؤدي إلى ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على السواحل الشمالية والمناطق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية، وهذه الشبورة تنتهي في التاسعة صباحا مع زيادة فترات سطوع الشمس، وقد أوضح أيضا أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات النهار، ولكن يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة أثناء ساعات الليل حيث أن فرق الدرجات بين الكبرى والصغرى تصل إلى 10 درجات.

وأضاف أيضا الدكتور محمد شاهين أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح على أغلب المناطق بين 6 أو 7 درجات، بينما تصل درجات الحرارة الكبرى إلى 18 درجة، وأكد أيضا على أن حالة الطقس سوف تستمر على هذا المعدل حتى يوم الأربعاء القادم، وقد نصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وعدم التحلي عنها خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل حيث أن الجو سيكون شديد البرودة.