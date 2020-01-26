صفقة اليوم.. احترف تصميم المؤثرات البصرية والخدع السينمائية مع خصم 95%

حزمة تصميم المؤثرات البصرية باستخدام برنامج أدوبي أفتر إفكتس ونوك ـــ The Adobe After Effects & Nuke VFX Production Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 124.

المدة: 8 ساعات

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات برنامج After Effects؛ وكيفية استخدام تقنية Rotoscoping وهي إحدى تقنيات الرسوم المتحركة التي يستخدمها المصممون لتتبع لقطات الصور المتحركة إطارًا تلو الآخر لإنتاج حركات واقعية، واستخدام After Effects وإضافة Mocha AE لتتبع حركة أي شيء في الفيديو وإنتاج حركات واقعية.

تتضمن هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج After Effects لإنشاء تأثيرات بصرية واقعية (VFX) وليس رسومات متحركة فقط، وتطبيق التقنيات الأساسية والعالية المستوى في تركيب المؤثرات المرئية بعد الإنتاج باستخدام 3 أفلام حقيقية.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج Nuke لإنشاء لقطات مؤثرات بصرية رائعة (VFX)، وكيفية تطبيق التقنيات الأساسية والمتقدمة في التركيب الثنائي الأبعاد، وكيفية استخدام تقنية compositing المتقدمة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 617 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر برنامج (أدوبي أفتر إفكتس) Adobe After Effects من أهم برامج المؤثرات البصرية وأكثرها شهرة على الإطلاق، فهو الركيزة الأساسية لصناعة السينما، ويعتمد عليه مصنعي الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وحتى البرامج المرئية بشكل أو بآخر. حيث يُستخدم في إضافة المؤثرات البصرية والخدع السينمائية والرسوم المتحركة والتراكيب على الفيديو.

يمكنك تطوير مهاراتك في استخدام هذا البرنامج وإنشاء مؤثرات بصرية حقيقية من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The Adobe After Effects & Nuke VFX Production Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف هذا المجال مع خصم يصل إلى 95%.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية، وما يصل إلى 124 درسًا، و8 ساعات من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف الكثير من المهارات اللازمة لإضافة مؤثرات بصرية خيالية أو واقعية بالإضافة إلى المونتاج الرقمي والرسومات المتحركة.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 617 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة التدريبية في تعلم أساسيات برنامج After Effects؛ وكيفية استخدام تقنية Rotoscoping وهي إحدى تقنيات الرسوم المتحركة التي يستخدمها المصممون لتتبع لقطات الصور المتحركة إطارًا تلو الآخر لإنتاج حركات واقعية، وكيفية استخدام After Effects وإضافة Mocha AE لتتبع حركة أي شيء في الفيديو وإنتاج حركات واقعية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج After Effects لإنشاء تأثيرات بصرية واقعية (VFX) وليس رسومات متحركة فقط، وكيفية تطبيق التقنيات الأساسية والعالية المستوى في تركيب المؤثرات المرئية لما بعد الإنتاج باستخدام 3 أفلام حقيقية.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج Nuke لإنشاء لقطات مؤثرات بصرية رائعة (VFX)، وكيفية تطبيق التقنيات الأساسية والمتقدمة في التركيب الثنائي الأبعاد، وكيفية استخدام تقنية compositing المتقدمة للجمع بين عدد من عناصر المؤثرات البصرية من مصادر مختلفة في مشهد واحد.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى لمدة عام كامل، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

VFX Compositing with After Effects: The Complete Edition

VFX Rotoscoping 101 with After Effects & Mocha

VFX Production On-Set: Becoming a Visual Effects Supervisor

VFX Compositing with Nuke: The Complete 2D Edition

الحصول على الصفقة: من هنا.