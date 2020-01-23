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النجم حكيم يبدع في غناء أغنية "الراجل الصح" في احتفالية "مصرنا"
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الجمعة 24 يناير 2020 08:29 مساءً
أعراض الإصابة بمرض القلب.. معلومات طبية يجب أن تعرفها
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الجمعة 24 يناير 2020 08:28 مساءً
العميد السابق لمعهد القلب: ٣٠٠ ألف أمريكي يموتون في السنة بالسكتة القلبية وفي مصر ١٠٠ ألف
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الجمعة 24 يناير 2020 08:28 مساءً
مقتل 3 مدنيين في قصف روسي جديد على " خفض التصعيد" في سوريا
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الجمعة 24 يناير 2020 08:26 مساءً
يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر كورة اون لاين .. الجولة قبل الأخيرة دوري أبطال افريقيا
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الجمعة 24 يناير 2020 08:23 مساءً
انفجار في مبنى صناعي بمدينة هيوستن الأمريكية
-
الجمعة 24 يناير 2020 08:20 مساءً
عمان.. احتجاجات على اتفاقية الغاز مع إسرائيل
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الجمعة 24 يناير 2020 08:20 مساءً
وسط انتكاسة "ليبرا"..حلم العملات الرقمية للبنوك المركزية يقترب من الواقع
-
الجمعة 24 يناير 2020 08:08 مساءً
غزاوي يصنع سيارة مرسيدس بنز كلاسيكية
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الجمعة 24 يناير 2020 08:06 مساءً
المطرب الشاب أحمد حسن إبراهيم يبدع بأغنية (مغرم)
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الجمعة 24 يناير 2020 08:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. وزير الدفاع الروسي شويغو يستقبل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسن في موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 23 يناير 2020 08:34 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الجمعة 24 يناير 2020 08:20 مساءً
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الجمعة 24 يناير 2020 08:20 مساءً
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