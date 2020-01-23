اليابان تسجل عجزاً تجارياً في 2019 بفعل هبوط الصادرات

مباشر: سجلت اليابان عجزاً في الميزان التجاري للعام الثاني على التوالي خلال 2019، مع هبوط صادرتها للصين بفعل الحرب التجارية.

وأعلنت وزارة المالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اليوم الخميس، أن اليابان حققت عجزاً بالميزان التجاري في العام الماضي بقيمة 1.64 تريليون ين (14 مليار دولار أمريكي)، مقابل عجز قيمته 1.24 تريليون ين العام السابق له.

وأظهرت البيانات تراجع واردات اليابان بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 78.5 تريليون ين، كما انخفضت الصادرات بنحو 5.6 بالمائة لتسجل 76.9 تريليون ين.

وحققت اليابان ارتفاعاً في الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بنحو 2.2 بالمائة إلى 6.6 تريليون ين، مع هبوط الواردات 4.4 بالمائة وانخفاض الصادرات 1.4 بالمائة.

بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لليابان مع الصين في العام الماضي بنحو 14.1 بالمائة، مع تراجع في الصادرات بنسبة 7.6 بالمائة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفع عجز الميزان التجاري لليابان إلى 152 مليار ين، بفعل هبوط الصادرات 6.3 بالمائة وانخفاض الواردات 4.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 109.58 ين.