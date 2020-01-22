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مديرة صندوق النقد: الصفقة التجارية الجزئية ستعزز نمو الاقتصاد العالمي

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مديرة صندوق النقد: الصفقة التجارية الجزئية ستعزز نمو الاقتصاد العالمي مديرة صندوق النقد: الصفقة التجارية الجزئية ستعزز نمو الاقتصاد العالمي

مباشر: اعتبرت رئيسة صندوق النقد الدولي أن توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين بمثابة نشر للسلام مما سيحسن نمو الاقتصاد العالمي.

وقعت واشنطن وبكين الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي أدت إلى وقف حرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين الطرفين منذ أكثر من 18 شهراً.

وقالت "كريستالينا جورجيفا" في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية في دافوس اليوم الأربعاء، إن الهدنة التجارية قد خفضت 0.3 بالمائة من الخسائر الذي كان يمكن أن يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء النزاع.

فيما ذكرت جورجيفا أن أحد الأسباب الأخرى للتفاؤل هو السعي المتزامن عالمياً لسياسة نقدية أكثر تيسيراً، حيث قام 49 بنكًا مركزيًا حول العالم بتخفيض معدلات الفائدة ما مجموعه 71 مرة على مدار عام 2019، مما أدى إلى زيادة نصف نقطة مئوية للنمو العالمي 2019 و 2020.

وتابعت جورجيفا: "لقد خفضنا توقعاتنا للنمو الاقتصادي ولكن هذا فقط بسبب الهند، بالإضافة إلى الاضطرابات في اثنين من الدول، ولكن يبدو بقية العالم حالياً أفضل مما كان عليه في أكتوبر/تشرين الأول".

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2020 إلى 3.3 بالمائة من 3.4 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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