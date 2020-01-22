اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بأضعف وتيرة منذ أزمة 2009

مباشر: تباطأ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في العام الماضي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، لكن الأداء في الربع الأخير تفوق على توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك أوف كوريا، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بنسبة 2 بالمائة العام الماضي، وهي أضعف وتيرة نمو منذ عام 2009.، ومقارنة بـ2.7 بالمائة في عام 2018.

وجاء تباطؤ الاقتصاد الكوري في إجمالي العام الماضي بفعل تباطؤ الاستهلاك الخاص والصادرات وهبوط الاستثمارات الخاصة.

وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، فنما بنسبة 1.2 بالمائة على أساس فصلي وهي أفضل وتيرة نمو منذ عام 2017، مقابل نمو 0.4 بالمائة في الربع الثالث.

وساعد زيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص على تجاوز النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية للتوقعات التي كانت تشير إلى نمو 0.7 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.