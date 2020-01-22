أخبار عاجلة

الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة -
ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي -
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية -
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة -
السيسي: نواجه تحديات سببها جماعات الشر -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة: محمد تنبأ بوفاته وعبر عنها في مجموعته القصصية -
مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل -
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بأضعف وتيرة منذ أزمة 2009

Google+ Print
اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بأضعف وتيرة منذ أزمة 2009 اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بأضعف وتيرة منذ أزمة 2009

مباشر: تباطأ نمو كوريا الجنوبية في العام الماضي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، لكن الأداء في الربع الأخير تفوق على توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك أوف كوريا، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بنسبة 2 بالمائة العام الماضي، وهي أضعف وتيرة نمو منذ عام 2009.، ومقارنة بـ2.7 بالمائة في عام 2018.

وجاء تباطؤ الاقتصاد الكوري في إجمالي العام الماضي بفعل تباطؤ الاستهلاك الخاص والصادرات وهبوط الاستثمارات الخاصة.

وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، فنما بنسبة 1.2 بالمائة على أساس فصلي وهي أفضل وتيرة نمو منذ عام 2017، مقابل نمو 0.4 بالمائة في الربع الثالث.

وساعد زيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص على تجاوز النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية للتوقعات التي كانت تشير إلى نمو 0.7 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر