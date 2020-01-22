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ترامب: تصرفات الفيدرالي حرمت الأسهم الأمريكية من مكاسب 10آلاف نقطة

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ترامب: تصرفات الفيدرالي حرمت الأسهم الأمريكية من مكاسب 10آلاف نقطة ترامب: تصرفات الفيدرالي حرمت الأسهم الأمريكية من مكاسب 10آلاف نقطة

مباشر: قال الرئيس دونالد إن مؤشر الأسهم الأمريكية "داو جونز" كان بإمكانه تسجيل مكاسب تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف نقطة، إذا لم تكن الأسواق عالقة في تداعيات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس"، اليوم الأربعاء، أن نمو الولايات المتحدة كذلك كان من المفترض أن يتسارع إلى حوالي 4 بالمائة إذا لم يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة بشكل سريع قبل خفضها ثلاث مرات في العام الماضي.

ويواصل بذلك الرئيس الأمريكي الهجوم على تصرفات الفيدرالي ورئيسه "جيروم باول"، والذي صرح خلال خطابه في قمة "دافوس" بالأمس بأن الولايات المتحدة تشهد طفرة اقتصادية بالرغم من خطوات البنك المركزي.

وتابع: "لقد كان ذلك بمثابة النقطة الهامة التي لا يفترض أن تحدث، لكنها واحدة من تلك الأشياء، لدينا بوينج ولدينا ضربة كبيرة من جنرال موتورز، لقد وقعت أشياء من غير المتوقع حدوثها".

وتعاني شركتا بوينج وجنرال موتورز من أزمات في الإنتاج بسبب حادثي طائرات "737 ماكس" للأولى، وإضرابات العمال التي ضربت الثانية.

وينتقد "باول" رئيس الفيدرالي مراراً بسبب زيادة معدلات الفائدة في عام 2018 أربع مرات قبل أن يخفضها 3 اجتماعات متتالية منذ يوليو/تموز الماضي.

وكان ترامب رشح "باول" لرئاسة الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 قبل أن يشغل المنصب رسمياً في فبراير/شباط 2018 خلفاً لـ"جانيت يلين".

مباشر (اقتصاد)

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