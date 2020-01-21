أخبار عاجلة

مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة: محمد تنبأ بوفاته وعبر عنها في مجموعته القصصية -
مؤتمر صحفي مشترك لأردوغان وميركل -
رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة -
"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة -
سائقات الدراجات النارية تظهرن مهاراتهن قبيل العرض العسكري في الهند -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير لحمة في باف بيستري -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل حلقات الذرة مع البقول -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل بودينج الحلاوة الطحينية بالموز -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ام علي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل الرفيسة - ام علي ووصفقات اخري - حلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مصرفي أوروبي: منافسة الولايات المتحدة صعبة في وجود الفائدة السالبة

Google+ Print
مصرفي أوروبي: منافسة الولايات المتحدة صعبة في وجود الفائدة السالبة مصرفي أوروبي: منافسة الولايات المتحدة صعبة في وجود الفائدة السالبة

مباشر: قال مصرفي أوروبي إن معدلات الفائدة السالبة تجعل من الصعب على البنوك الأوروبية منافسة نظيرتها في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس إلى -0.5 بالمائة وأعاد برنامج التيسير الكمي في محاولة لتحفيز منطقة اليورو.

وأضاف "كيس فان ديجكويزن" الرئيس التنفيذي لبنك "ايه.بي.إن.آرمو" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "معدلات الفائدة السالبة تعني أن البنوك تتكبد رسومًا على الودائع لدى البنك المركزي مما يمنع البنوك الأوروبية من أي تحدٍ لنظرائها في الولايات المتحدة.

وتابع "ديجكويزن": "معدلات الفائدة السالبة بيئة صعبة للبنوك لكسب الأموال، الولايات المتحدة ليس لديها هذه المشكلة، إنه يجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لأوروبا الآن عندما تحدث أزمة أخرى فقد لا تكون الأدوات كافية لمواجهتها"

ووعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاجارد بمراجعة بيئة الفائدة السالبة، كما دعت الحكومات التي لديها مساحة مالية لزيادة الإنفاق.

وأضاف المصرفي الأوروبي: " نظر البنك المركزي الأوروبي في هذا الأمر أمر جيد،  فهناك تطوراً جيداً للسويد ورفعت الفائدة من النطاق السالب، لذلك آمل حقًا أن يأتي مستوى فائدة أكثر تطبيعًا في أوروبا".

عندما سئل عما إذا كانت التخفيضات الضريبية المشابهة لتلك المطبقة في الولايات المتحدة يمكن أن تكون حلاً، أوضح المصرفي الأوروبي أن هذا لا يتم الحديث عنه غالبًا كاحتمال في أوروبا، حيث يركز صانعو السياسة بدلاً من ذلك على مناقشاتهم حول البنية التحتية وخاصة في ألمانيا وهولندا.

وعلى الرغم من هذه التعليقات إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد يدعو الفيدرالي إلى خفض الفائدة إلى النطاق السالب حتى يوفر ميزة تنافسية عادلة مع أوروبا.

 

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جريينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1090 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر