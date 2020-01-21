مصرفي أوروبي: منافسة الولايات المتحدة صعبة في وجود الفائدة السالبة

مباشر: قال مصرفي أوروبي إن معدلات الفائدة السالبة تجعل من الصعب على البنوك الأوروبية منافسة نظيرتها في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس إلى -0.5 بالمائة وأعاد برنامج التيسير الكمي في محاولة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو.

وأضاف "كيس فان ديجكويزن" الرئيس التنفيذي لبنك "ايه.بي.إن.آرمو" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "معدلات الفائدة السالبة تعني أن البنوك تتكبد رسومًا على الودائع لدى البنك المركزي مما يمنع البنوك الأوروبية من أي تحدٍ لنظرائها في الولايات المتحدة.

وتابع "ديجكويزن": "معدلات الفائدة السالبة بيئة صعبة للبنوك لكسب الأموال، الولايات المتحدة ليس لديها هذه المشكلة، إنه يجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لأوروبا الآن عندما تحدث أزمة أخرى فقد لا تكون الأدوات كافية لمواجهتها"

ووعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاجارد بمراجعة بيئة الفائدة السالبة، كما دعت الحكومات التي لديها مساحة مالية لزيادة الإنفاق.

وأضاف المصرفي الأوروبي: " نظر البنك المركزي الأوروبي في هذا الأمر أمر جيد، فهناك تطوراً جيداً للسويد ورفعت الفائدة من النطاق السالب، لذلك آمل حقًا أن يأتي مستوى فائدة أكثر تطبيعًا في أوروبا".

عندما سئل عما إذا كانت التخفيضات الضريبية المشابهة لتلك المطبقة في الولايات المتحدة يمكن أن تكون حلاً، أوضح المصرفي الأوروبي أن هذا لا يتم الحديث عنه غالبًا كاحتمال في أوروبا، حيث يركز صانعو السياسة بدلاً من ذلك على مناقشاتهم حول البنية التحتية وخاصة في ألمانيا وهولندا.

وعلى الرغم من هذه التعليقات إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد يدعو الفيدرالي إلى خفض الفائدة إلى النطاق السالب حتى يوفر ميزة تنافسية عادلة مع أوروبا.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جريينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1090 دولار.