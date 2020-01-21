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الأمير فيصل بن بندر: مساهمة متميزة لمنتدى الرياض الاقتصادي بالتنمية

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الأمير فيصل بن بندر: مساهمة متميزة لمنتدى الرياض الاقتصادي بالتنمية الأمير فيصل بن بندر: مساهمة متميزة لمنتدى الرياض الاقتصادي بالتنمية

الرياض- مباشر: قال أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إن انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي هذا العام يأتي بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، واستضافة قمتها واجتماعاتها خلال هذا العام، وهو ما يمثل حدثاً مهماً وتاريخياً.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي، مساء اليوم الثلاثاء، بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن استمرارية منتدى الرياض الاقتصادي في تقديم مساهماته المتميزة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منذ تأسيسه تؤكد أهمية هذا المنبر وضرورة تطويره ودعمه.

وتابع: "ومن هذا المنطلق بادرت غرفة الرياض لتبني فكرة استقلالية المنتدى كمركز فكر اقتصادي استراتيجي".

وقال الأمير فيصل بن بندر، إن رؤية المملكة 2030 جاءت لتعزز المسار التنموي، وترسم له القنوات والخطوط التي تصل إلى تحقيق المستهدفات التي نصبو إليها جميعاً، وفي شقها الاقتصادي يأتي تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، واستغلال الطاقات والثروات المتوفرة على قائمة الأولويات. 

ترشيحات:

الأمير فيصل بن بندر يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي

مباشر (اقتصاد)

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