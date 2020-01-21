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الأمير فيصل بن بندر يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي

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الأمير فيصل بن بندر يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي الأمير فيصل بن بندر يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي

الرياض- مباشر: افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، فاعليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، وتستمر لمدة 3 أيام، برعاية خادم الحرمين.

ووفقاً لبيانات غرفة الرياض، تتمثل أهداف المنتدى في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشجيعها، وتحديد دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنوعه من خلال الاستغلال الثروات الوطنية، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها.

وتشمل أهداف المنتدى اقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.

وتطرح من خلال المنتدى خمس دراسات رئيسة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ليرتفع عددها إلى 49 دراسة يتم مناقشتها منذ تأسيسه و114 حلقة نقاشية وسبع ندوات وورش عمل.

ويبدأ المنتدى أولى فعالياته بمناقشة دراسة "وظائف المستقبل" التي يرأسها حمد آل الشيخ وزير التعليم ويشارك في الجلسة محمد بن أحمد السديري مدير عام صندوق الموارد البشرية سابقا، وخلود بنت عبدالله أشقر خبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات، وعبدالله بن جلوي الشدادي.

وتركز الدراسة على توطين الوظائف والاستجابة لمتغيراتها، مع التأكيد على أهمية هذه الوظائف ودورها في المرحلة المقبلة فضلا عن نوعيتها وتنافسيتها ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030، كما تعمل الدراسة علي معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية في ضوء تلك الوظائف المستقبلية.

ويُشار إلى أن "معلومات مباشر" راعي إعلامي لـ   ."منتدى الرياض الاقتصادي"

مباشر (اقتصاد)

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