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افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي.. اليوم

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افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي.. اليوم افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي.. اليوم

الرياض- مباشر: افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، فاعليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة تحت رعاية خادم الحرمين.

ووفقاً لبيانات غرفة الرياض، تتمثل أهداف المنتدى في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشجيعها، وتحديد دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنوعه من خلال الاستغلال الثروات الوطنية، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها.

وتشمل أهداف المنتدى اقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.

ويُشار إلى أن "معلومات مباشر" راعي إعلامي لـ"منتدى الرياض الاقتصادي"

مباشر (اقتصاد)

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