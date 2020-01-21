تراجع طلب الشركات الأوروبية على قروض البنوك لأول مرة بـ6سنوات

مباشر: انخفض طلب الشركات في منطقة اليورو على قروض البنوك لأول مرة في 6 سنوات، في إشارة مقلقة بشأن ثقة المؤسسات في اقتصاد المنطقة.

وأظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر الطلب من شركات منطقة اليورو على اقتراض الأموال من البنوك إلى - 8.1 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي.

وانخفض الطلب على القروض من الشركات بفعل هبوط الاحتياجات الاستثمارية الثابتة وزيادة توافر مصادر التمويل البديلة مثل رأس المال العامل الداخلي أو المقرضين من غير البنوك.

وكان أكبر انخفاض في إسبانيا تليها فرنسا، لكن الطلب من الشركات الألمانية كان لا يزال مرتفعًا، بينما في إيطاليا كان ثابتًا، وفقًا لمسح الإقراض الفصلي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي والذي استطلع 144 بنكًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشار البنك إلى أن الطلب من جانب الشركات على القروض لايزال مدعوماً بالمستوى المنخفض لمعدلات الفائدة وأنشطة الاستحواذ والاندماج.

وانخفض الطلب على القروض من الشركات على الرغم من قيام البنك المركزي بتخفيض معدلات الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ -0.5 بالمائة في سبتمبر/آيلول الماضي، وإعادة إطلاق برنامج قروض رخيصة من أجل البنوك.