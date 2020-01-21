ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا تصعد لأعلى مستوى منذ 2015

مباشر: شهدت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا تحسناً قوياً خلال الشهر الأول من عام 2020، لتصعد إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "زد.إيه.دبليو"، اليوم الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين في ألمانيا بلغت 26.7 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري وهو أعلى 16 نقطة عن قراءة الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد أوروبي سوف ترتفع إلى 15.2 نقطة خلال الشهر الجاري.

وتعتبر قراءة الشهر الجاري هي الأعلى منذ يوليو/تموز عام 2015.

ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا منذ عام 2000 - (المصدر: مؤشر زد.إيه.دبليو)

ويرجع هذا التحسن القوي والمستمر في قراءة المؤشر إلى التسوية الأخيرة في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أثار الأمل بأن التأثيرات السلبية للنزاعات التجارية على الاقتصاد الألماني باتت أقل ظهوراً مما كان يعتقد في السابق.

وبحسب البيانات، فإن تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا قد تحسن بشكل كبير، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى -9.5 نقطة خلال الشهر الجاري، وهو أعلى بنحو 10.4 نقطة من القراءة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي الوقت نفسه، تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري إلى 25.6 نقطة وهو أعلى بنحو 14.4 نقطة مقارنة مع الشهر الماضي.

وبالنسبة لمؤشر تقييم الموقف الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو، فقد ارتفع كذلك بنحو 4.8 نقطة ليصل إلى -9.9 نقطة في الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 10:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو هامشياً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 1.1104 دولار.