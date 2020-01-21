معدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة يرتفع لمستوى قياسي

مباشر: ارتفع معدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة لمستوى قياسي جديد خلال فترة ثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني، مع استقرار معدل البطالة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا سجل 3.8 بالمائة بنهاية الربع المنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،وهو أقل 0.2 بالمائة قبل عام مضى، ولكن دون تغيير مقارنة بالربع السابق.

وبلغ معدل تشغيل العمالة والذي يعبر عن الأشخاص بين 16 إلى 64 عاماً والمشاركين في العمل 76.3 بالمائة خلال فترة الـثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى مستوى نمو متوسط دخل الفرد في الأسبوع، والذي يأخذ في الاعتبار العلاوات، ظل دون تغير عند 3.2 بالمائة.

وباستبعاد العلاوات، بلغ نمو متوسط الدخل في الأسبوع خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي نحو 3.4 بالمائة، وهو أقل من المسجل عند 3.5 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 10:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.3043 دولار.