أخبار عاجلة

الفنان سيد رجب يفتتح احتفالية "مصرنا" بكلمة عن مصر -
أسرة الكاتب المتوفى تكشف لـ الجمعة في مصر تفاصيل عن شخصيته ومجموعته القصصية -
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات -
موظ يشل حركة القطارات -
فيروس كورونا: ما هي أعراضه وكيف تحمي نفسك؟ -
جولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تعرف على أنشطة الأجنحة المختلفة -
إيجيبت جولد.. مدرسة الحلي والذهب لإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في السوق المحلي والدولي -
بث مباشر الزمالك يلا شوت| رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Yalla shoot اليوم من دليل مصر بدون تقطيع HD جودات -
سهم إنتل يقفز 9% بعد نتائج الأعمال -
تقرير: 68 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

معدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة يرتفع لمستوى قياسي

Google+ Print
معدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة يرتفع لمستوى قياسي معدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة يرتفع لمستوى قياسي

مباشر: ارتفع معدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة لمستوى قياسي جديد خلال فترة ثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني، مع استقرار معدل البطالة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في ثاني أكبر في أوروبا سجل 3.8 بالمائة بنهاية الربع المنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،وهو أقل 0.2 بالمائة قبل عام مضى، ولكن دون تغيير مقارنة بالربع السابق.

وبلغ معدل تشغيل العمالة والذي يعبر عن الأشخاص بين 16 إلى 64 عاماً والمشاركين في العمل 76.3 بالمائة خلال فترة الـثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى مستوى نمو متوسط دخل الفرد في الأسبوع، والذي يأخذ في الاعتبار العلاوات، ظل دون تغير عند 3.2 بالمائة.

وباستبعاد العلاوات، بلغ نمو متوسط الدخل في الأسبوع خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي نحو 3.4 بالمائة، وهو أقل من المسجل عند 3.5 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 10:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.3043 دولار.

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر