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هبوط الأسهم الصينية 1.5% مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا"

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هبوط الأسهم الصينية 1.5% مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا" هبوط الأسهم الصينية 1.5% مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية بنحو 1.5 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" من جديد في البلاد وقبل رأس السنة الصينية.

وتأثرت الأسهم في الصين سلباً وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس "كورونا" في الصين، والتي أدت إلى وفاة 4 حالات وإصابة أكثر من 200 شخص.

ومع حقيقة أن "كورونا" ينتقل من شخص لآخر، فإن المخاوف من تفشي الفيروس أدت الى هروب المستثمرين من الأصول الخطرة في كافة أسواق الأسهم العالمية.

ومن المرجح أن يكون تركيز السوق اليوم على افتتاح الحدث السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس السويسرية، حيث يتجمع السياسيون وقادة الأعمال، وسط التركيز على قضايا المناخ والمخاطر السياسية الأخرى.

وكان البنك المركزي في الصين قرر تثبيت معدل الفائدة على القروض لآجل عام ولآجل 5 سنوات في اجتماعه بالأمس، كما أظهرت بيانات اقتصادية في الأسبوع الماضي نمو الصين في عام 2019 بوتيرة تتوافق مع التوقعات.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 1.4 بالمائة ليغلق عند 3052.14 نقطة.

في حين انخفض مؤشر "سي.إس.آي 300" بنسبة 1.7 بالمائة ليصل الى 4114.31 نقطة.

وبحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 6.9033 يوان.  

مباشر (اقتصاد)

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