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آلاف العمال في إندونيسيا يتظاهرون اعتراضاً على تعديلات قانون العمل

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آلاف العمال في إندونيسيا يتظاهرون اعتراضاً على تعديلات قانون العمل آلاف العمال في إندونيسيا يتظاهرون اعتراضاً على تعديلات قانون العمل

مباشر: تظاهر الآلاف من العمال في مدينة جاكرتا اليوم الإثنين ضد مشروع قانون حكومي جديد يهدف لإقرار تغيرات في نظام العمل.

وهددت النقابات الإندونيسية بتصعيد الاحتجاجات والإضراب عن تنفيذ خطة لتغير قوانين العمل كجزء من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى خلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار في أكبر في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة بلومبرج.

ويهدف مشروع القانون الذي تريد الحكومة من البرلمان إقراره إلى تبسيط عملية الترخيص وتسهيل القيام بالأعمال التجارية في إندونيسيا ومراجعة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية وتخفيف قواعد العمل لبعض القطاعات.

وأبدى المحتجون مخاوفهم من أن القانون الجديد سيقلص درجة حماية العامل لصالح أصحاب الشركات، ما يقلص الأمان الوظيفي والتعويضات المالية في حالات الفصل وغيرها.

ومع بقاء النمو الاقتصادي عالقًا بنسبة 5 بالمائة تقريبًا لعدة سنوات، تعهد رئيس إندونيسيا "جوكو ويدودو" بتسليم مشروع قانون العمل إلى البرلمان في المائة يوم الأولى من ولايته الثانية، لكن عملية تسليم القانون للبرلمان تجاوزت الحد الزمني المعلن.

ويرى "ويدودو" أن مشروع القانون الشامل ضروري لجعل إندونيسيا أكثر قدرة على المنافسة في جذب الاستثمارات التي كانت تتدفق إلى البلدان المجاورة.

مباشر (اقتصاد)

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