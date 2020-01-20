ارتفاع الأسهم الصينية بعد قرار البنك المركزي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في حين استقرت العملة المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد قرارات البنك المركزي في البلاد.

وقرر بنك الشعب الصيني تثبيت معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند مستوى 4.15 بالمائة، وهي الخطوة التي تحدث للشهر الثاني على التوالي، كما ظل معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة 5 أعوام عند مستوى 4.8 بالمائة.

ويأتي هذا القرار بعد أن ترك البنك المركزي في الصين معدلات الفائدة على تكاليف الاقتراض للقروض متوسطة الأجل دون تغير في وقت سابق من هذا الشهر.

ووقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في البيت الأبيض يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، مما أدى تعزيز تفاؤل المستثمرين في الأسواق العالمية وتجدد رغبتهم في المخاطرة.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد أظهرت تباطؤ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في 29 عاماً خلال عام 2019 ولكن البيانات جاءت وفقاً لتوقعات المحللين.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 3095.8 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "سي.إس.آي 300" بنسبة مماثلة 0.7 بالمائة ليصعد إلى 4185.83 نقطة.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية أمام نظيرتها الأمريكية عند مستوى 6.8629 يوان.