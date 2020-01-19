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وزارة التعليم تعلن عن موعد اختبارات المرحلة الخامسة للمتقدمين للوظائف

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وزارة التعليم تعلن عن موعد اختبارات المرحلة الخامسة للمتقدمين للوظائف وزارة التعليم تعلن عن موعد اختبارات المرحلة الخامسة للمتقدمين للوظائف

قامت البوابة الإلكترونية للتوظيف التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن البدء في مخاطبة المتقدمين ضمن المرحلة الخامسة، والذين تم الانتهاء من فحص كافة أوراقهم وتحديد المواعيد الخاصة بالاختبارات النفسية وكذلك أماكن عملها، والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 30 يناير القادم.

اختبارات المرحلة الخامسة

أوضح الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم والتعليم الفني، أنه قد تم توفير عدد من المقرات البديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد والذين تقدموا لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك بعد أن تضرر عدد كبير من المعلمين الجدد وتحملوا مشقة الانتقال البدنية والمالية للانتقال من محافظاتهم إلى مقر المدينة التعليمية الواقعة في السادس من أكتوبر.

وأشارت وزارة التعليم أنه تسهيلا على المعلمين فقد تم التواصل مع الجهات المعنية، وتم فتح مقرين لأداء الاختبارات المذكورة أعلاه، حيث تقرر أن يكون هناك مقرا في محافظة سوهاج وذلك لخدمة المتقدمين من محافظات قطاع الصعيد ومحافظات الحدود، أما المقر الثاني فقد تقرر أن يكون في محافظة بورسعيد، ليقوم بخدمة محافظات الوجه البحري، أما المقر الثالث فهو الأكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في السادس من أكتوبر ويقوم بخدمة القاهرة الكبرى والجيزة.

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