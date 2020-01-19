غدا السيسى يشارك في قمة الاستثمار البريطانية- الإفريقية في لندن

يشارك صباح يوم غد الإثنين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قمة الاستثمار الإفريقي البريطانية 2020، والتي تقوم العاصمة البريطانية لندن باستضافتها، وذلك بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحوالي 53 من زعماء ورؤساء دول إفريقيا، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية وعدد كبير من الشركات البريطانية والإفريقية.

القمة البريطانية الأفريقية

وتهدف هذه القمة في الأساس إلى تسليط الأضواء على الفرص الاستثمارية في القارة السمراء والعمل على تعزيزها، بالإضافة إلى رفع المعدلات الخاصة باستثمار بريطانيا في إفريقيا، ومن المقرر أن يتم إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى في عدد من المجالات.

ومن المقرر أن تتضمن أولى جلسات هذه القمة مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول إفريقيا، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث سيناقش القادة المشاركين في هذه القمة مع رؤساء المؤسسات البريطانية في طرق توسيع التعاون بين الطرفين وزيادة الفرص الاستثمارية بين الطرفين، وتسعى بريطانيا في هذه القمة إلى رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أفريقيا إلى مستوى عالي.