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بالفيديو.. سكان السويداء يحتجون على "الإهمال"

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جي بي سي نيوز :-  خرج عدد من أهالي محافظة السويداء (جنوب سوريا) في تظاهرة، أمس الأربعاء، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقتهم.

من احتجاجات سكان السويداء أمس الأربعاء

 

 

وأكدت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) خروج هذه التظاهرة، موضحة أن عدداً من سكان السويداء تجمعوا في "ساحة السير" وهتفوا "بدنا نعيش"، اعتراضاً على الظروف المعيشية الصعبة.

وبحسب ما تم تداوله على صفحات الناشطين على "فيسبوك"، تجمع العشرات من سكان السويداء أمام مبنى المحافظة للاحتجاج على غلاء السلع الغذائية وغيرها من أوجه تدهور الوضع الاقتصادي.

كما أكدت صحفة "السويداء 24" على "فيسبوك" أن عددا من "المحتجين السلميين" قطعوا الطريق المؤدية إلى الساحة الرئيسة وسط مدينة شهبا، واحتجوا على "إهمال" حكومة النظام السوري لمواطنيها.

 

يذكر أن الليرة السورية سجّلت، أمس، انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي، لتصل إلى مستوى غير مسبوق في تاريخها.

 

 

وتراجع قيمة الليرة السورية يتسبب بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، كما أدى إلى فقدان بعضها في أسواق دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة النظام السوري، وفق ما رصده موقع "عنب بلدي" السوري.

جاء تدهور قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري.

كذلك، ساهمت الاحتجاجات التي تعم لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتدهور الوضع المعيشي في سوريا، حيث فرضت المصارف اللبنانية التي تضم ودائع لسوريين، قيوداً على السحوبات الشهرية بالدولار.

 

العربية 

جي بي سي نيوز

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