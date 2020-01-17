محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثالثة

مباشر: واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها لمستويات قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية، لتسجل مكاسب أسبوعية.

وتلقت "وول ستريت" الدعم من بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأكثر من التوقعات، في حين تباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد حول العالم إلى 6.1 بالمائة خلال 2019 لكنها جاء وفقاً للتقديرات.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بنحو 17 بالمائة خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوى في 13 عاماً، بينما تراجع الإنتاج الصناعي خلال نفس الفترة بنحو 0.3 بالمائة.

في حين تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بما يخالف التوقعات، فيما انخفضت فرص العمل المتاحة في أكبر اقتصاد عالمي لأدنى مستوى في عامين.

وتخيم حالة التفاؤل بشأن التجارة على معنويات المستثمرين بعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعند ختام التعاملات، صعدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى قي تاريخها، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى 29348 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يعادل 525 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3329 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمائة

وزاد "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة ليرتفع إلى مستوى 9388 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 2.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.615.