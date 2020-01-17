أخبار عاجلة

كيف يمكنك استخدام تطبيق Your Phone لإجراء المكالمات من حاسوبك؟ -
صفقة اليوم.. احترف أدوات تحليل البيانات من مايكروسوفت مع خصم 98% -
هواوي تعلن عن قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 10 في الأسواق العالمية -
5 نصائح لتسريع أداء هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد -
مؤسس سناب شات يحب تيك توك ويتوقع تفوقه على إنستاجرام -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
قعدة الصحاب في الويك إند.. فيديو كوميدي من #يونس_ولد_فضة -
التصنيف الثاني والثالث والرابع بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف

Google+ Print
عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن سوق العمل القوي يعزز ثقة المستهلكين ويرفع نمو الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من الرياح المعاكسة مثل التباطؤ العالمي وعدم اليقين بشأن التجارة.

وأضاف "باتريك هاركر" رئيس الفيدرالي في فيلادلفيا خلال تصريحات معدة للتسليم في منتدى مصرفي بولاية "نيو جيرسي" اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 2 بالمائة في العام الجاري.

كما يتوقع أن يكون معدل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة.

وقال "هاركر": "بشكل عام، الاقتصاد يبدو في حالة جيدة، نحن في أطول فترة توسع اقتصادي على الإطلاق، وأرى أن النمو يعود إلى الاتجاه نحو 2 بالمائة هذا العام ، وهي وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع".

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة في ديسمبر/كانون الأول، مشيراً أنه لن يُقبل على أي تحريك لتكاليف الاقتراض ما لم يكن هناك تغيير جوهوي في التوقعات الاقتصادية.

وكان المركزي الأمريكي أقبل على خفض معدل الفائدة 3 مرات في العام الماضي للمرة الأولى منذ 10 سنوات لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

أونكتاد تتوقع زيادة معتدلة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020

أونكتاد تتوقع زيادة معتدلة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020

دافوس 2020.. قادة العالم يبحثون أزمات السياسة والاقتصاد والمناخ

دافوس 2020.. قادة العالم يبحثون أزمات السياسة والاقتصاد والمناخ

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية