عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن سوق العمل القوي يعزز ثقة المستهلكين ويرفع نمو الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من الرياح المعاكسة مثل التباطؤ العالمي وعدم اليقين بشأن التجارة.

وأضاف "باتريك هاركر" رئيس الفيدرالي في فيلادلفيا خلال تصريحات معدة للتسليم في منتدى مصرفي بولاية "نيو جيرسي" اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 2 بالمائة في العام الجاري.

كما يتوقع أن يكون معدل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة.

وقال "هاركر": "بشكل عام، الاقتصاد يبدو في حالة جيدة، نحن في أطول فترة توسع اقتصادي على الإطلاق، وأرى أن النمو يعود إلى الاتجاه نحو 2 بالمائة هذا العام ، وهي وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع".

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة في ديسمبر/كانون الأول، مشيراً أنه لن يُقبل على أي تحريك لتكاليف الاقتراض ما لم يكن هناك تغيير جوهوي في التوقعات الاقتصادية.

وكان المركزي الأمريكي أقبل على خفض معدل الفائدة 3 مرات في العام الماضي للمرة الأولى منذ 10 سنوات لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.