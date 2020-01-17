النواب الاردني يقر الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2020

جي بي سي نيوز:- أقر مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

وصوت المجلس بالموافقة على مجمل مشروع قانون الموازنة العامة، بعد أن صوت على بنودها فصلا فصلا، كما صوت بالموافقة على مجمل مشروع قانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، بعد أن صوت على بنودها فصلاً فصلا.

ووافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية والتي نصت على ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات و رفع الحد الأدنى للأجور.

و ووافق مجلس النواب على إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012م و زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات .

و كما تم الموافقة على رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف .