محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بالتزامن مع بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية في أكبر اقتصادين حول العالم.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 13 عاماً، بينما تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع.

في حين تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات، كما تراجعت فرص العمل المتاحة لأدنى مستوى في عامين.

أما عن ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، فقد أظهرت البيانات تباطأ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في ثلاثة عقود خلال عام 2019 بفعل الطلب الراكد في الداخل والخارج إضافة إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ولكن البيانات جاءت متوافقة مع التوقعات.

ووقع أكبر اقتصادين في العالم المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في البيت الأبيض يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفقاً لبنود للصفقة، وافقت الصين على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1094 دولار.

في حين استقرت العملة الخضراء أمام العملة اليابانية عند مستوى 110.15 ين، فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1.3028 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام العملة السويسرية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 0.9680 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 97.594 بعد أن سجل مستوى 97.267 في وقت سابق من التعاملات.