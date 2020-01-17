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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع بعكس التوقعات

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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع بعكس التوقعات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع بعكس التوقعات

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة على عكس التوقعات باستقرارها خلال الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن جامعة ميتشجان، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين انخفض إلى 99.1 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الجاري، مقارنة بـ99.3 نقطة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت توقعات المحليين تشير إلى أن ثقة المستهلك الأمريكي سوف تستقر عند 99.3 خلال يناير/كانون الثاني.

وكشفت  البيانات أن مؤشر تقييم الظروف الحالية ارتفع خلال الشهر الجاري من مستوى 155.5 نقطة إلى 155.8 نقطة.

بينما تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية للمستهلكين في الولايات المتحدة إلى مستوى 115.3 هذا الشهر.

 ولاتزال مكاسب أسواق الأسهم وسوق العمل القوي يوفران عاملاً داعماً لثقة المستهلكين في أكبر في العالم.

وبحلول الساعة 3:30 مساءَ بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 1.1095 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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