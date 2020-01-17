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تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي الأمريكي خلال ديسمبر

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تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي الأمريكي خلال ديسمبر تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي الأمريكي خلال ديسمبر

مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، بفعل هبوط قطاع المرافق.

وأظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، انخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.8 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى استقرار الإنتاج الصناعي في أكبر عالمي خلال الشهر الأخير من 2019.

وجاء هبوط الإنتاج الصناعي مع تراجع كبير لقطاع المرافق بنحو 5.6 بالمائة، رغم زيادة 0.2 بالمائة لإنتاج الصناعات التحويلية و1.3 المائة للتعدين.

وعلى أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنحو 1 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق له.

كما هبط الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 0.5 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

فيما تراجع مؤشر استغلال القدرة الصناعية بنحو 0.4 نقطة إلى 77 نقطة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.529.

مباشر (اقتصاد)

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