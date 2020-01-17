الأسهم الأمريكية تواصل الصعود لمستويات تاريخية في المستهل

مباشر: واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها لمستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بدعم بيانات اقتصادية إيجابية.

وقادت أسهم قطاعي المرافق والاتصالات مكاسب "ستاندرد آند بورز"، كما كان سهم "سيسكو سيستمز" الأفضل أداءً في المؤشر الصناعي "داو جونز" بمكاسب 1 بالمائة.

وتلقت "وول ستريت" الدعم من بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأكثر من التوقعات، في حين تباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد حول العالم إلى 6.1 بالمائة خلال 2019 لكنها جاء وفقاً للتقديرات.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بنحو 17 بالمائة خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوى في 13 عاماً، بينما تراجع الإنتاج الصناعي خلال نفس الفترة بنحو 0.3 بالمائة.

وبالإضافة إلى البيانات الإيجابية، فإن حالة التفاؤل بشأن التجارة تُخيم على معنويات المستثمرين بعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش صعدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى قي تاريخها، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 29317.3 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3322.2 نقطة، وزاد "ناسداك" بنسبة مماثلة ليصل إلى 9380.5 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.512.