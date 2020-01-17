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محدث.. الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها لمستوى قياسي خلال التعاملات

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محدث.. الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها لمستوى قياسي خلال التعاملات محدث.. الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها لمستوى قياسي خلال التعاملات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع التطورات الاقتصادية وبعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكشفت بيانات اقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني خلال العام الماضي بما يتماشى مع التوقعات، لكنه في الوقت نفسه سجل أدنى وتيرة نمو في 29 عاماً.

وكان البنك المركزي الأوروبي أبدى نظرة أكثر تفاؤلاً حيال منطقة اليورو في محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير والصادر أمس الخميس.

وتفاءل المستثمرون في أنحاء العالم كما تجددت رغبتهم في المخاطرة، بعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يوم الأربعاء الماضي.

وبالعودة إلى أوروبا، تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر/تشرين الثاني، كما تم تأكيد تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمائة بالقراءة النهائية لشهر ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 11:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 424.01 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر من 0.9 بالمائة مسجلاً 7681.1 نقطة، فيما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.7 بالمائة إلى 13520.4 نقطة.

في حين أن المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفع بنحو 0.8 بالمائة عند مستوى 6088.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1137 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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