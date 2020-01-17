تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات

مباشر: فشلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في تسجيل نمو للشهر الخامس على التوالي، بفعل تراجع مبيعات المتاجر غير الغذائية.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعت بنحو 0.6 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ستنخفض بنحو 0.5 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فسجلت مبيعات التجزئة البريطانية زيادة بنسبة 0.9 خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت البيانات، أن جميع القطاعات شهدت انخفاضاً في مبيعات التجزئة باستثناء متاجر السلع المنزلية والوقود خلال الثلاثة أشهر حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقاد الهبوط في مبيعات التجزئة البريطانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفاض مبيعات متاجر المواد الغذائية والملابس.

وسجلت مبيعات متاجر الأغذية هبوطاً بنحو 1.3 بالمائة، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2016.

وبلغت حصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت من كافة مبيعات التجزئة ارتفاعاَ عند مستوى 19.0 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي من 18.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.19 بالمائة مسجلاً 1.3055 دولار.