الارتفاع يغلب على الأسهم الصينية بعد بيانات النمو الاقتصادي

مباشر: غلب الارتفاع على الأسهم الصينية بنهاية جلسة اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية والتي جاءت بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وأصدرت الصين اليوم أرقام الناتج المحلي الإجمالي، والتي جاءت وفقاً لتوقعات المحللين، كما نما الاقتصاد بنسبة 6.0 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2019 بعد أن شهد أدنى وتيرة في 27 عاماً خلال الربع الثالث.

ومن بين العوامل الأخرى، يتعرض نمو الصين للضغوط جراء النزاع التجاري مع واشنطن، قبل أن توقع الصفقة التجارية في وقت سابق من الأسبوع الجاري والتي تضمنت بعض الإعفاءات الجمركية.

وكشفت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع كذلك أن صادرات البلاد ارتفعت للمرة الأولى في خمسة أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول، وأن الواردات تجاوزت التقديرات.

وبنهاية الجلسة، استقر مؤشر "شنغهاي المركب" الصيني ليغلق عند 3075.50 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر "سي.إس.آي 300" بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصل الى 4154.8 نقطة.

وبحلول الساعة 9:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، شهد اليوان الصيني ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 6.8592 يوان.