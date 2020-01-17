الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع تطورات اقتصادية

مباشر: ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع التطورات الاقتصادية وبعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكشفت بيانات اقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني خلال العام الماضي بما يتماشى مع التوقعات، لكنه في الوقت نفسه سجل أدنى وتيرة نمو في 29 عاماً.

وتفاءل المستثمرون في أنحاء العالم كما تجددت رغبتهم في المخاطرة، بعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يوم الأربعاء الماضي.

وبالعودة إلى أوروبا، من المقرر إصدار بيانات الحساب الجاري والتضخم في منطقة اليورو والميزان التجاري الإيطالي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 422.33 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 7632.19 نقطة، فيما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.7 بالمائة إلى 13517.6 نقطة.

بينما المؤشر الفرنسي "كاك" الفرنسي ارتفع بنحو 0.8 بالمائة عند مستوى 6067.43 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1137 دولار.